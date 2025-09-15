Pause cocooning salle Jacques Bertrand La Haye
salle Jacques Bertrand Rue de la Libération La Haye Manche
Début : 2025-09-15
fin : 2025-09-15
Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres.
Animation à partager en famille avec des enfants jusqu’à 3 ans. .
salle Jacques Bertrand Rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38 lafourmiliere@cocm.fr
