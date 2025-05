Pause-concert : Schubert – Saison ONPL – Cité des Congrès Nantes, 22 mai 2025 12:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 12:30 – 13:15

Gratuit : non 6 € BILLETTERIES :- en ligne sur onpl.fr- ONPL Espace Entreprises de la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes – 02 51 25 29 29 (du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h) Tout public

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Franz Schubert : La truite Avec les musiciens de l’ONPL :Claire Aladjem, violonXavier Jannequin, altoThaddeus André, violoncelleAndrès Fernandez-Subiela, contrebasseAntonio Formaro, piano Dans le cadre de « Pause-Concert » : Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 6 € seulement, ces petits concerts concoctés par les musiciens de l’ONPL revisitent le répertoire de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://onpl.fr/saison-2024-2025/