Pause conviviale Jeux de société et galette des rois La pause solid’erdre La Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre

Pause conviviale Jeux de société et galette des rois La pause solid'erdre

La Pause Solid'Erdre 1 rue de la Garenne Vallons-de-l'Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26 14:00:00

fin : 2026-01-26 17:00:00

Date(s) :

2026-01-26

La Pause Solid’Erdre est un lieu de rencontre, de convivialité et d’activités partagées, un lieu d’entr’aide intergénérationnel et interculturel ouvert à tous. Chaque mois, des ateliers, coups de pouce et rencontres à thèmes sont proposées.

Pour passer un bon moment, papoter autour d’un café, jouer, partager des activités et des coup d’pouces valorisant les échanges de savoir.

Activité particulière du mois JOUONS ENSEMBLE !

Avec les jeux disponibles sur place ou avec vos jeux préférés que vous aimerez faire découvrir aux autres.

et on partagera la GALETTE DES ROIS en fêtant les anniversaires du mois de janvier.

Si le transport vous pose problème, faites-nous signe… on trouvera une solution ! .

La Pause Solid’Erdre 1 rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 77 33 69 77 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

English :

La Pause Solid’Erdre is a meeting place, a place of conviviality and shared activities, a place of intergenerational and intercultural mutual aid open to all. Every month, workshops, helping hands and themed meetings are offered.

L’événement Pause conviviale Jeux de société et galette des rois La pause solid’erdre Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-01-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis