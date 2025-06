PAUSE CONVIVIALE « JOURNEE PLEIN AIR » et « EXPO Eaux d’ici et là » Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre 30 juin 2025 12:00

La Pause Solid’Erdre organise une pause conviviale et une visite commentée de l’exposition du MAT à la bibliothèque de Bonnoeuvre

La Pause Solid’Erdre est un lieu de rencontre, de convivialité et d’activités partagées, un lieu d’entr’aide intergénérationnel et interculturel ouvert à tous. Chaque mois, des ateliers, coups de pouce et rencontres à thèmes sont proposés. La prochaine Pause Conviviale aura lieu le lundi 30 juin de 12h à 17h

Pour passer un bon moment, papoter autour d’un café, jouer, partager des activités et coups d’pouce valorisant les échanges de savoir. Activité particulière du mois JOURNEE PLEIN AIR, avec pique-nique partagé, ballade, jeux d’extérieur, jeux de société

ET dans le cadre de l’EXPOSITION Eaux d’ici et là ,

nous bénéficierons de la visite des 2 œuvres exposées à la bibliothèque Porte-plume, 4 rue de la Garenne à Bonnœuvre. commentée par le MAT (Centre d’Art Contemporain du Pays d’Ancenis)

On fêtera les anniversaires du mois de juin..

Si le transport vous pose problème, faites-nous signe… on trouvera une solution ! .

English :

La Pause Solid’Erdre organizes a convivial break and a guided tour of the MAT exhibition at the Bonnoeuvre library

German :

Die Pause Solid’Erdre organisiert eine gesellige Pause und eine kommentierte Besichtigung der MAT-Ausstellung in der Bibliothek von Bonnoeuvre

Italiano :

La Pause Solid’Erdre organizza una pausa conviviale e una visita guidata alla mostra MAT presso la biblioteca di Bonnoeuvre

Espanol :

La Pause Solid’Erdre organiza una pausa de convivencia y una visita guiada a la exposición MAT en la biblioteca de Bonnoeuvre

