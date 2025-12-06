PAUSE CRÉATIVE HIVERNALE Cabrières

PAUSE CRÉATIVE HIVERNALE

Envie de créer et de vous détendre ? Participez à un atelier créatif adulte à la médiathèque. Un moment convivial pour imaginer, expérimenter et repartir avec votre réalisation. Tout le matériel est fourni, débutants bienvenus. .

10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr

English :

Feel like creating and relaxing? Take part in an adult creative workshop at the mediatheque.

German :

Lust, kreativ zu sein und sich zu entspannen? Nehmen Sie an einem kreativen Workshop für Erwachsene in der Mediathek teil.

Italiano :

Volete creare e rilassarvi? Partecipate a un laboratorio creativo per adulti presso la mediateca.

Espanol :

¿Quiere crear y relajarse? Participa en un taller creativo para adultos en la mediateca.

