PAUSE CRÉATIVE HIVERNALE Cabrières samedi 6 décembre 2025.
10 Rue de l’Église Cabrières Hérault
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Envie de créer et de vous détendre ? Participez à un atelier créatif adulte à la médiathèque.
Envie de créer et de vous détendre ? Participez à un atelier créatif adulte à la médiathèque. Un moment convivial pour imaginer, expérimenter et repartir avec votre réalisation. Tout le matériel est fourni, débutants bienvenus. .
10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr
English :
Feel like creating and relaxing? Take part in an adult creative workshop at the mediatheque.
German :
Lust, kreativ zu sein und sich zu entspannen? Nehmen Sie an einem kreativen Workshop für Erwachsene in der Mediathek teil.
Italiano :
Volete creare e rilassarvi? Partecipate a un laboratorio creativo per adulti presso la mediateca.
Espanol :
¿Quiere crear y relajarse? Participa en un taller creativo para adultos en la mediateca.
