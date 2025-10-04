Pause Culture au Carré d’Art, toute la journée Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Pause Culture au Carré d’Art, toute la journée Médiathèque du Carré d’Art Nîmes samedi 4 octobre 2025.

Pause Culture au Carré d’Art, toute la journée Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque du Carré d’Art Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Et si vous vous faisiez tirer le portrait avec votre livre préféré grâce à notre photomaton spécialement installé pour l’occasion ? (Banque d’accueil/inscription de la bibliothèque).

Visionnez une sélection de court-métrage : d’un genre à l’autre, fiction ou documentaire, venez prendre connaissance des films de courte durée mais de grande intensité, en Salle Carel.

Bruno Paternot, comédien issu des Conservatoires de Nîmes et de Montpellier vous présentera le programme et vous accompagnera dans les espaces tout au long de la journée.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

Et si vous vous faisiez tirer le portrait avec votre livre préféré grâce à notre photomaton spécialement installé pour l’occasion ? (Banque d’accueil/inscription de la bibliothèque).

© ville de Nîmes