Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans

Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Participez à la première “Pause culture”, un moment de conversation libre autour de vos coups de coeur, ciné, lecture, musique.

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70

English : Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans

Join us for the first ‘Culture Break’, a chance to chat freely about your favourite films, books and music.

German : Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans

Nehmen Sie an der ersten Kulturpause teil, einer freien Gesprächsrunde über Ihre Lieblingsfilme, -lektüre und -musik.

Italiano : Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans

Partecipate al primo Culture Break, una conversazione gratuita sui vostri film, libri e musica preferiti.

Espanol : Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans

Participe en la primera pausa cultural, una conversación gratuita sobre sus películas, libros y música favoritos.

L’événement Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Sud Charente