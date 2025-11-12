Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans Barbezieux-Saint-Hilaire
Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans Barbezieux-Saint-Hilaire mercredi 12 novembre 2025.
Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans
Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Participez à la première “Pause culture”, un moment de conversation libre autour de vos coups de coeur, ciné, lecture, musique.
Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70
English : Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans
Join us for the first ‘Culture Break’, a chance to chat freely about your favourite films, books and music.
German : Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans
Nehmen Sie an der ersten Kulturpause teil, einer freien Gesprächsrunde über Ihre Lieblingsfilme, -lektüre und -musik.
Italiano : Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans
Partecipate al primo Culture Break, una conversazione gratuita sui vostri film, libri e musica preferiti.
Espanol : Pause Culture le goûter culturel de 12-25 ans
Participe en la primera pausa cultural, una conversación gratuita sobre sus películas, libros y música favoritos.
