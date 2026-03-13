PAUSE DEJ’ AVEC L’ORCHESTRE VICTOR HUGO Hôtel de sponeck Montbéliard

PAUSE DEJ’ AVEC L’ORCHESTRE VICTOR HUGO

Hôtel de sponeck 54 Rue Georges Clemenceau Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 12:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La musique classique s’invite dans votre pause déjeuner.

La semaine précédant les concerts, les musiciens de l’Orchestre Victor Hugo vous ouvrent les coulisses histoires, anecdotes, secrets des œuvres au programme une façon ludique et conviviale d’aborder la musique classique avant de la vivre en salle.

Apportez votre repas, nous vous offrons le thé ou le café. .

Hôtel de sponeck 54 Rue Georges Clemenceau Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : PAUSE DEJ’ AVEC L’ORCHESTRE VICTOR HUGO

L’événement PAUSE DEJ’ AVEC L’ORCHESTRE VICTOR HUGO Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD