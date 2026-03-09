Pause détente à l’étang d’Ex-chèvre Migné

Pause détente à l’étang d’Ex-chèvre

Profitons de cette matinée pour nous immerger dans l’ambiance de l’étang.

Profitons de cette matinée pour nous poser sur les bords de l’Etang Ex-Chèvres, d’ordinaire fermé au public, et nous plonger dans l’ambiance de ces lieux où grèbe à cou noir, guifette moustac, libellules, grenouilles et cistude s’activent ! 5 .

Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Let’s take advantage of the end of the day, when the animal life is busy, to immerse ourselves in the atmosphere of the pond.

