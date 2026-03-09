Pause détente à l’étang d’Ex-chèvre Migné
Pause détente à l’étang d’Ex-chèvre Migné mardi 30 juin 2026.
Pause détente à l’étang d’Ex-chèvre
Migné Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Profitons de cette matinée pour nous immerger dans l’ambiance de l’étang.
Profitons de cette matinée pour nous poser sur les bords de l’Etang Ex-Chèvres, d’ordinaire fermé au public, et nous plonger dans l’ambiance de ces lieux où grèbe à cou noir, guifette moustac, libellules, grenouilles et cistude s’activent ! 5 .
Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s take advantage of the end of the day, when the animal life is busy, to immerse ourselves in the atmosphere of the pond.
L’événement Pause détente à l’étang d’Ex-chèvre Migné a été mis à jour le 2026-03-09 par Destination Brenne