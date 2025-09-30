Pause doudou le rendez-vous des bébés Civaux

4 pl. de Gomelange Civaux Vienne

Début : 2025-09-30 09:30:00

fin : 2025-09-30 10:00:00

2025-09-30

Au dodo Histoires, jeux de doigts et comptines pour les bébés accompagnés d’un adulte

par Stéphanie.

Sur réservation .

4 pl. de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98

