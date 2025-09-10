Pause enchantée Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre

Pause enchantée Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre mercredi 10 septembre 2025.

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-10 14:30:00

fin : 2025-09-10 16:30:00

2025-09-10

Un après-midi pour se retrouver et passer un moment convivial !

Vous aimez chanter ? Jouer d’un instrument ? Ecouter de la musique ? Venez simplement juste pour le plaisir de partager un moment en chanson et en musique ! .

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 77 33 69 77 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

English :

An afternoon to get together and spend some quality time!

German :

Ein Nachmittag, um sich zu treffen und eine gesellige Zeit zu verbringen!

Italiano :

Un pomeriggio per stare insieme e trascorrere del tempo di qualità!

Espanol :

Una tarde para reunirse y pasar un rato agradable

