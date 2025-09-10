Pause enchantée Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre
Pause enchantée Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre mercredi 10 septembre 2025.
Un après-midi pour se retrouver et passer un moment convivial !
Vous aimez chanter ? Jouer d’un instrument ? Ecouter de la musique ? Venez simplement juste pour le plaisir de partager un moment en chanson et en musique ! .
1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 77 33 69 77 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org
English :
An afternoon to get together and spend some quality time!
German :
Ein Nachmittag, um sich zu treffen und eine gesellige Zeit zu verbringen!
Italiano :
Un pomeriggio per stare insieme e trascorrere del tempo di qualità!
Espanol :
Una tarde para reunirse y pasar un rato agradable
L’événement Pause enchantée Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-27 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis