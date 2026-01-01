Pause enchantée Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre
Pause enchantée Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre mercredi 14 janvier 2026.
Pause enchantée Pause Solid’Erdre
1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 14:30:00
fin : 2026-01-14 16:30:00
Date(s) :
2026-01-14
Un après-midi pour se retrouver et passer un moment convivial !
Vous aimez chanter ? Jouer d’un instrument ? Ecouter de la musique ? Venez simplement juste pour le plaisir de partager un moment en chanson et en musique ! .
1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 77 33 69 77 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An afternoon to get together and spend some quality time!
L’événement Pause enchantée Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-01-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis