Pause fermière aire de covoiturage de Nolhac Saint-Paulien

Pause fermière aire de covoiturage de Nolhac Saint-Paulien samedi 26 juillet 2025.

Pause fermière

aire de covoiturage de Nolhac Nolhac Saint-Paulien Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-26 11:00:00

fin : 2025-07-26 14:00:00

2025-07-26

Les Jeunes Agriculteurs de Saint Paulien participent cette année encore aux « Pauses Fermières » et vous attendent nombreux le samedi 26 juillet sur l’aire de covoiturage de Nolhac !

Venez déguster les burgers altiligériens issus de nos producteurs !

aire de covoiturage de Nolhac Nolhac Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jeunesagriculteurs43@gmail.com

English :

The Young Farmers of Saint Paulien are once again taking part in the « Pauses Fermières » festival, and look forward to seeing you on Saturday July 26 at the Nolhac car park!

Come and enjoy Altiligérian burgers from our producers!

German :

Die Junglandwirte von Saint Paulien nehmen auch dieses Jahr wieder an den « Pauses Fermières » teil und erwarten Sie zahlreich am Samstag, den 26. Juli, auf dem Fahrgemeinschaftsplatz von Nolhac!

Kommen Sie und probieren Sie die altiligrischen Burger, die von unseren Erzeugern stammen!

Italiano :

I Giovani Agricoltori di Saint Paulien partecipano anche quest’anno alle « Pauses Fermières » e vi aspettano sabato 26 luglio al parcheggio di Nolhac!

Venite a degustare gli hamburger altiligeri dei nostri produttori!

Espanol :

Los Jóvenes Agricultores de Saint Paulien vuelven a participar este año en las « Pauses Fermières », ¡y te esperan el sábado 26 de julio en el aparcamiento de Nolhac!

¡Venga a degustar las hamburguesas altiligereñas de nuestros productores!

L’événement Pause fermière Saint-Paulien a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay