Pause Gourmande à l’Office de Tourisme

Office de Tourisme de Sainte-Maxime 21 place Louis Blanc Sainte-Maxime Var

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-22 17:00:00

2025-12-22 2025-12-29

Durant les fêtes de Noël, l’Office de Tourisme vous invite à un moment de convivialité et de partage !

Office de Tourisme de Sainte-Maxime 21 place Louis Blanc Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

English : Pause Gourmande à l’Office de Tourisme

During the Christmas holidays, the Tourist Office invites you to a moment of warmth and togetherness!



We offer you a delicious hot chocolate to enjoy on-site. It’s the perfect opportunity to chat with our team, explore our spaces, and gather ideas to fully enjoy the treasures of Sainte-Maxime during this magical season.



Whether you’re visiting or a local resident, come share a delightful and cozy moment with us!



We can’t wait to welcome you!

German : Pause Gourmande à l’Office de Tourisme

Während der Weihnachtsfeiertage lädt Sie das Fremdenverkehrsamt zu einem gemütlichen Beisammensein ein!

Italiano : Pause Gourmande à l’Office de Tourisme

Durante le festività natalizie, l’Ufficio del Turismo vi invita a un momento di convivialità e condivisione!



Vi offriamo una deliziosa cioccolata calda da gustare sul posto. È l’occasione perfetta per scambiare due chiacchiere con il nostro team, scoprire i nostri spazi e raccogliere idee per godervi al meglio i tesori di Sainte-Maxime in questo periodo magico.



Che siate in visita o residenti, venite a vivere un momento caloroso e goloso insieme a noi!



Non vediamo l’ora di accogliervi!

Espanol : Pause Gourmande à l’Office de Tourisme

Durante las fiestas navideñas, la Oficina de Turismo le invita a compartir un momento de convivencia

