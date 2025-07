PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES Saint-Gaudens

OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES 2 Rue Adolphe Thiers Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

Date(s) :

2025-07-17

À tartiner, à déguster, à adorer place aux rillettes !

On vous attend devant l’Office de Tourisme ! En cas de pluie, direction l’intérieur pour une dégustation bien au sec. .

English :

Spread it, eat it, love it: it’s time for rillettes!

German :

Zum Aufstreichen, zum Genießen, zum Anbeten: Bühne frei für Rillettes!

Italiano :

Spalmate, mangiate, amate: è tempo di rillettes!

Espanol :

Untarlo, comerlo, amarlo: ¡es la hora de las rillettes!

