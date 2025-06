Pause gourmande l’Argentine Moulin du temple de l’eau Cherveix-Cubas 6 juillet 2025 12:00

Dordogne

Pause gourmande l’Argentine Moulin du temple de l’eau La table d’Aline Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 12:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Repas traiteur au jardin du temple de l’eau sur le thème de l’Argentine.

Sur réservation.

Repas traiteur au jardin du temple de l’eau sur le thème de l’Argentine.

Sur réservation. .

Moulin du temple de l’eau La table d’Aline

Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 31 48 91

English : Pause gourmande l’Argentine

Catered meal in the garden of the Temple de l’Eau on the theme of Argentina.

Reservations required.

German : Pause gourmande l’Argentine

Catering-Essen im Garten des Wassertempels mit dem Thema Argentinien.

Mit Reservierung.

Italiano :

Cena con catering nel giardino del tempio dell’acqua sul tema dell’Argentina.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Pause gourmande l’Argentine

Cena en el jardín del templo del agua sobre el tema de Argentina.

Reserva obligatoria.

L’événement Pause gourmande l’Argentine Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2025-06-24 par Isle-Auvézère