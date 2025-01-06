Pause jeu Route du Stade Craponne-sur-Arzon

Pause jeu Route du Stade Craponne-sur-Arzon lundi 6 janvier 2025.

Pause jeu

Route du Stade Pôle petite enfance Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-01-06 10:00:00

fin : 2025-01-06 12:00:00

Date(s) :

2025-01-06 2025-02-03 2025-03-03 2025-04-07 2025-05-05 2025-06-02 2025-07-07 2025-09-01 2025-10-06 2025-11-03 2025-12-01

Une professionnelle de la PMI et la ludothèque Cékankonjou vous accueillent autour du jeu pour partager un moment de détente avec vos enfants, échanger avec d’autres parents, permettre aux enfants de jouer ensemble, faciliter l’ouverture sur l’extérieur.

Route du Stade Pôle petite enfance Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 35 76 04

English :

A professional from the PMI and the Cékankonjou toy library welcome you to share a moment of relaxation with your children, exchange ideas with other parents, enable children to play together, and open up to the outside world.

German :

Eine Fachkraft des MKS und die Ludothek Cékankonjou empfangen Sie rund um das Spiel, um mit Ihren Kindern einen Moment der Entspannung zu teilen, sich mit anderen Eltern auszutauschen, den Kindern das gemeinsame Spielen zu ermöglichen und die Öffnung nach außen zu erleichtern.

Italiano :

Un professionista della PMI e della ludoteca di Cékankonjou vi accoglierà per condividere un momento di relax con i vostri figli, parlare con altri genitori, permettere ai bambini di giocare insieme e aiutarli ad aprirsi al mondo esterno.

Espanol :

Un profesional de la PMI y de la ludoteca de Cékankonjou le acogerá para compartir un momento de relajación con sus hijos, hablar con otros padres, permitir que los niños jueguen juntos y ayudarles a abrirse al mundo exterior.

