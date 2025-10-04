PAUSE JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE Marseillan

PAUSE JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE Marseillan samedi 4 octobre 2025.

PAUSE JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE

Place du 14 juillet Marseillan Hérault

La ludothèque s’installe à la médiathèque La Fabrique. Guillaume et Mickaël, animateurs passionnés de jeux, vous accueillent à la médiathèque. Pour jouer en famille ou entre amis. À vos marques… prêts ? jouez !

Place du 14 juillet Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 4 67 01 73 14 mediatheque.marseillan@agglopole.fr

English :

The games library moves into the La Fabrique media library. Guillaume and Mickaël, game enthusiasts, welcome you to the media library. Play with family and friends. On your marks? get set? play!

German :

Die Ludothek zieht in die Mediathek La Fabrique ein. Guillaume und Mickaël, Animateure mit einer Leidenschaft für Spiele, empfangen Sie in der Mediathek. Hier können Sie mit der Familie oder mit Freunden spielen. Auf die Plätze, fertig, los!

Italiano :

La ludoteca si è trasferita nella biblioteca multimediale de La Fabrique. Guillaume e Mickaël, appassionati di giochi, vi danno il benvenuto nella mediateca. Giocate con la famiglia e gli amici. Ai vostri posti? Pronti? Giocate!

Espanol :

La ludoteca se ha trasladado a la mediateca de La Fabrique. Guillaume y Mickaël, apasionados de los juegos, te dan la bienvenida a la mediateca. Juega en familia o con amigos. En sus marcas, listos para jugar

