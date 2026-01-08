PAUSE JEUX Square Bordes Balaruc-les-Bains
PAUSE JEUX Square Bordes Balaruc-les-Bains mercredi 25 février 2026.
Début : 2026-02-25
fin : 2026-04-21
2026-02-25 2026-03-04 2026-04-21 2026-04-28
Vous êtes invités à découvrir des jeux de société en compagnie d’une ludothécaire. Un bon moment à partager, seul ou en famille.Avec Homo Ludens. .
Square Bordes 1 rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45
English :
You are invited to discover board games in the company of a librarian. A great time to share, alone or with your family.
