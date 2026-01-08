PAUSE JEUX Square Bordes Balaruc-les-Bains

PAUSE JEUX

Square Bordes 1 rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-02-25 2026-03-04 2026-04-21 2026-04-28

Vous êtes invités à découvrir des jeux de société en compagnie d’une ludothécaire. Un bon moment à partager, seul ou en famille.

Vous êtes invités à découvrir des jeux de société en compagnie d’une ludothécaire. Un bon moment à partager, seul ou en famille.Avec Homo Ludens. .

Square Bordes 1 rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You are invited to discover board games in the company of a librarian. A great time to share, alone or with your family.

L’événement PAUSE JEUX Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-06 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE