Pause lecture au musée Centre d’études et Musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. Durée : 1h. Dans la limite des places disponibles. Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Pause lecture dans les jardins !

Lectures d’extraits de livres jeunesse et de bandes dessinées autour de la Seconde Guerre mondiale pour les enfants dans les jardins du musée Michelet.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.

