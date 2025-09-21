Pause lecture dans les jardins du musée Michelet Centre d’études et Musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde

Pause lecture dans les jardins du musée Michelet Centre d’études et Musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde dimanche 21 septembre 2025.

Pause lecture dans les jardins du musée Michelet Dimanche 21 septembre, 17h00 Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Dans la limite des places disponibles. Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lectures d’extraits de livres jeunesse, BD, autour de la Seconde Guerre mondiale pour petits et grands.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée Michelet