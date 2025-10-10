Pause lecture Fessenheim

Pause lecture Fessenheim vendredi 10 octobre 2025.

3 rue des Prés Fessenheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-10 18:30:00

Echangeons ensemble sur nos coups de cœur littéraire, petit tour de présentation des nouveautés au rayon adulte. Tout cela autour d’une petite collation.

3 rue des Prés Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 61 02 mediatheque@fessenheim.fr

English :

Let’s exchange together on our literary favorites, a short presentation of the new books in the adult section. All this around a small snack.

German :

Wir tauschen uns über unsere literarischen Favoriten aus und machen eine kleine Tour durch die Neuheiten der Erwachsenenabteilung. All dies bei einem kleinen Imbiss.

Italiano :

Parliamo insieme dei nostri preferiti letterari, un breve tour delle novità della sezione adulti. Il tutto davanti a una piccola merenda.

Espanol :

Hablemos juntos de nuestros favoritos literarios, hagamos un breve recorrido por las novedades de la sección de adultos. Todo ello mientras tomamos un tentempié.

