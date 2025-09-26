Pause lecture Médiathèque Aragon Le Mans

Pause lecture Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 26 septembre 2025.

Pause lecture

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

2025-09-26

Club lecture

Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques.

18h Aragon

Ados-adultes .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Book club

Leseclub

Club di lettura

Club de lectura

