Pause lecture Médiathèque L’espal Le Mans

Début : 2025-10-21 18:30:00
fin : 2025-10-21 20:30:00
2025-10-21
Club lecture
Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques.
18h30 L’espal
Pour les ados-adultes .
English :
Book club
German :
Leseclub
Italiano :
Club di lettura
Espanol :
Club de lectura
