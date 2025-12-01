Pause lecture Médiathèque Aragon Le Mans
Pause lecture Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 12 décembre 2025.
Pause lecture
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Club lecture
Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques.
18h Aragon
Pour les ados-adultes .
English :
Book club
German :
Leseclub
Italiano :
Club di lettura
Espanol :
Club de lectura
