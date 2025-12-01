Pause lecture Médiathèque Sud Le Mans
Pause lecture Médiathèque Sud Le Mans mardi 16 décembre 2025.
Pause lecture
Médiathèque Sud Boulevard Jean-Sébastien Bach Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-16 17:30:00
fin : 2025-12-16 19:30:00
2025-12-16
Club lecture
Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques.
17h30 Sud
Pour les ados-adultes .
Médiathèque Sud Boulevard Jean-Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Book club
German :
Leseclub
Italiano :
Club di lettura
Espanol :
Club de lectura
