Pause lecture Médiathèque Sud Le Mans mardi 16 décembre 2025.

Médiathèque Sud Le Mans

Début : 2025-12-16 17:30:00

fin : 2025-12-16 19:30:00

2025-12-16

Club lecture

Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques.

17h30 Sud

Pour les ados-adultes .

Médiathèque Sud Le Mans

English :

Book club

German :

Leseclub

Italiano :

Club di lettura

Espanol :

Club de lectura

