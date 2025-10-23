Pause lecture Médiathèque Vergers Le Mans
Pause lecture Médiathèque Vergers Le Mans samedi 7 mars 2026.
Pause lecture
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 12:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Club lecture
Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques.
10h30 Vergers
Pour les ados-adultes .
Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Book club
German :
Leseclub
Italiano :
Club di lettura
Espanol :
Club de lectura
L’événement Pause lecture Le Mans a été mis à jour le 2025-10-23 par CDT72