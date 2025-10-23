Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pause lecture Médiathèque Vergers Le Mans samedi 7 mars 2026.

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 12:30:00

Club lecture
Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques.

10h30 Vergers
Pour les ados-adultes   .

Médiathèque Vergers 45 Rue Thoré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

