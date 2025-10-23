Pause lecture RDV de l’ailleurs Les Mycéliades Médiathèque L’espal Le Mans
Club lecture
Un club lecture pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques. RDV de l’ailleurs Les Mycéliades
18h30 L’espal
Pour les ados-adultes .
Médiathèque L’espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Book club
German :
Leseclub
Italiano :
Club di lettura
Espanol :
Club de lectura
