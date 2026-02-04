Pause musicale autour de J.S Bach Rue du 19 Mars 1962 Lamballe-Armor

Pause musicale autour de J.S Bach

Rue du 19 Mars 1962 Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-18 18:00:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

La compagnie Alla Voce vous propose une douce plongée dans la musique intime de Jean-Sébastien Bach.

Associant voix et violoncelle, les textes et la musique se répondent, mêlant les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach et des extraits de la petite chronique d’Anna-Magdalena Bach, son épouse, où sont délicieusement racontés des épisodes de leur vie familiale. .

