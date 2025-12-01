Pause musicale Médiathèque Loudéac

Pause musicale

Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Détendez-vous, tendez l’oreille… Un moment privilégié consacré à l’écoute et à la découverte ! Tout public. Durée 30 minutes. Gratuit, entrée libre. .

Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13

English :

L’événement Pause musicale Loudéac a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme Bretagne Centre