Pause musicale Médiathèque Loudéac mercredi 17 décembre 2025.
Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor
Détendez-vous, tendez l’oreille… Un moment privilégié consacré à l’écoute et à la découverte ! Tout public. Durée 30 minutes. Gratuit, entrée libre. .
Médiathèque 66 Rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13
