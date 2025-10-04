Pause musicale Médiathèque Michel-Crépeau La Rochelle

Pause musicale Médiathèque Michel-Crépeau La Rochelle samedi 4 octobre 2025.

Pause musicale Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Michel-Crépeau Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Confortablement installés, venez écouter la sélection musicale préparée par les bibliothécaires et détendez-vous…

Médiathèque Michel-Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 45 71 71 https://mediatheques.agglo-larochelle.fr/ Son savoir est encyclopédique mais son accès facile !

On y entre librement et gratuitement. La médiathèque de l’agglomération de La Rochelle est un espace grand ouvert pour l’accès de tous à la connaissance, aux arts, au bonheur d’écouter, de regarder, de lire. Il se passe toujours quelque chose dans cet équipement commun à toute l’agglomération et qui fait le lien avec les bibliothèques et médiathèques des quartiers et des communes, sans oublier le médiabus.

Biblis en folie 2025