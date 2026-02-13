Pause musicale – Méditation sonore, Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô

Pause musicale – Méditation sonore Dimanche 1 mars, 15h00 Musée d’art et d’histoire – la Source Manche

Entrée libre, réservation conseillée

Début : 2026-03-01T15:00:00+01:00 – 2026-03-01T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T15:00:00+01:00 – 2026-03-01T16:00:00+01:00

Musée d’art et d’histoire – la Source saint-lo Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

Venez faire une pause au son des instruments de Nadine Corbet et Karine Quinquenel. musée méditation sonore

Musées de Saint-Lô – P.-Y. Le Meur