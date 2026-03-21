Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Pause musicale par le CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental) de la Dordogne

Lieu Médiathèque Pierre Fanlac

Tout public

Entrée libre .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne

L’événement Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne Périgueux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Communal de Périgueux