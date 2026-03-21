Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mercredi 25 mars 2026.
Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Pause musicale par le CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental) de la Dordogne
Lieu Médiathèque Pierre Fanlac
Tout public
Entrée libre .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne
L’événement Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne Périgueux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Communal de Périgueux