Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 2026-03-25

Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mercredi 25 mars 2026.

Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25

Date(s) :
2026-03-25

Pause musicale par le CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental) de la Dordogne
Lieu Médiathèque Pierre Fanlac
Tout public
Entrée libre   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne

L’événement Pause musicale par le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne Périgueux a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Communal de Périgueux

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