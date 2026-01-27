Pause-musique de l’Orchestre Sorbonne Univesité Bibliothèque du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris

L’Orchestre Sorbonne Université vous donne rendez-vous en bibliothèque pour une pause-musique à l’heure du déjeuner en introduction à son concert de clôture autour de Brahms et Spohr.

Musiciennes et musiciens de l’Orchestre Sorbonne Université (COSU)

Le COSU vous donne rendez-vous en bibliothèque pour une pause-musique à l’heure du déjeuner en introduction à son concert de clôture « Chants du Destin ».

Le vendredi 10 avril 2026

de 12h45 à 13h30

gratuit Tout public.

Bibliothèque du Campus Clignancourt de Sorbonne Université 2 rue Francis de Croisset 75018 Paris

https://cosu.sorbonne-universite.fr/evenements-cosu/pause-musique-3-0 +33153095654 cosu@sorbonne-universite.fr https://www.facebook.com/cosu.sorbonne https://www.facebook.com/cosu.sorbonne



