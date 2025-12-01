Pause-musique du Choeur & Orchestre Sorbonne Université Bibliothèque du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris

A l’approche des vacances de Noël, le COSU vous donne rendez-vous en bibliothèque pour une pause-musique festive à l’heure du déjeuner.

Musiciennes et musiciens du Chœur & Orchestre Sorbonne Université

Nicolas Agullo chef d’orchestre

Frédéric Pineau chef de chœur

Le Chœur & Orchestre Sorbonne Université vous donne rendez-vous en bibliothèque pour célébrer la fin de l’année autour d’une pause-musique festive.

Le mardi 16 décembre 2025

de 12h45 à 14h00

gratuit Tout public.

Bibliothèque du Campus Clignancourt de Sorbonne Université 2 rue Francis de Croisset 75018 Paris

https://cosu.sorbonne-universite.fr/evenements-cosu/pause-musique-1-0 +33153095654 cosu@sorbonne-universite.fr https://www.facebook.com/cosu.sorbonne https://www.facebook.com/cosu.sorbonne