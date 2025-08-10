Pause Nature au fil de l’eau balades contées Tourcoing

Tourcoing quai de Bordeaux Tourcoing Nord

Début : 2025-08-10 14:30:00

fin : 2025-08-10 15:30:00

2025-08-10

Quelques livres, des récits d’ailleurs, des histoires de fêtes, de nature …laissez vous porter par les lectures des conteuses de l’UDAF pour une balade paisible au fil de l’eau .

Infos Pratiques

**Horaires** Départs à 14h30, 15h30, 16h30

**Lieu** Embarcadère quai de Bordeaux à Tourcoing

**Public** Tout public

**Bon à savoir** Nombre de places limité ( 18 passagers) Réservation et paiement sur la billetterie en ligne .

Tourcoing quai de Bordeaux Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemetropole.fr

