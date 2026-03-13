Pause nature au fil de l’eau balades, contes et magie Leers

Pause nature au fil de l’eau balades, contes et magie

La Guinguette 109 rue de Wattrelos Leers Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

À bord de la Décidée, laissez-vous embarquer par les contes et histoires du monde de l’eau avec la conteuse de la Compagnie La Ravi. Entre chaque voyage conté, un magicien exécutera quelques tours de magie incroyables …

Un moment envoûtant sur les flots du canal de Roubaix.

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** embarcadère à côté de la Guinguette de Leers 109 rue de Wattrelos à Leers

**Durée** 1 h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€

À bord de la Décidée, laissez-vous embarquer par les contes et histoires du monde de l’eau avec la conteuse de la Compagnie La Ravi. Entre chaque voyage conté, un magicien exécutera quelques tours de magie incroyables …

Un moment envoûtant sur les flots du canal de Roubaix.

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** embarcadère à côté de la Guinguette de Leers 109 rue de Wattrelos à Leers

**Durée** 1 h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€ .

La Guinguette 109 rue de Wattrelos Leers 59115 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemtropole.fr

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English :

Aboard the Décidée, let yourself be carried away by tales and stories from the world of water with the storyteller from Compagnie La Ravi. Between each storytelling journey, a magician will perform some incredible magic tricks?

A spellbinding moment on the banks of the Roubaix canal.

**Meeting point**: from 2.30 p.m

**Departure point**: landing stage next to the Guinguette de Leers ? 109 rue de Wattrelos, Leers

**Duration**: 1 h

**Public**: all

**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm, by reservation only at enm.lillemetropole.fr

**Price**: 5?

L’événement Pause nature au fil de l’eau balades, contes et magie Leers a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme