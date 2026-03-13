Pause nature au fil de l’eau balades musicales

rue du Quai Marcq-en-Barœul Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Installés à bord du bateau la Décidée, laissez-vous porter par les musiques dépaysantes de Timothée Couteau. Accompagné de son accordéon, il vous fera voyager sur des airs populaires du monde.

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** rue du quai à Marcq-en-Baroeul

**Durée** 1h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€

Installés à bord du bateau la Décidée, laissez-vous porter par les musiques dépaysantes de Timothée Couteau. Accompagné de son accordéon, il vous fera voyager sur des airs populaires du monde.

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** rue du quai à Marcq-en-Baroeul

**Durée** 1h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€ .

rue du Quai Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemtropole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aboard the boat La Décidée, let yourself be carried away by the exotic music of Timothée Couteau. Accompanied by his accordion, he’ll take you on a journey to popular tunes from around the world.

**Meeting point**: from 2.30 p.m

**Starting point**: rue du quai, Marcq-en-Baroeul

**Duration**: 1 hour

**Audience**: all

**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm, by reservation only via the online ticketing service enm.lillemetropole.fr

**Price**: 5?

L’événement Pause nature au fil de l’eau balades musicales Marcq-en-Barœul a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme