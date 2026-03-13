Pause nature au fil de l’eau balades musicales Marcq-en-Barœul
Pause nature au fil de l’eau balades musicales Marcq-en-Barœul dimanche 10 mai 2026.
Pause nature au fil de l’eau balades musicales
rue du Quai Marcq-en-Barœul Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Installés à bord du bateau la Décidée, laissez-vous porter par les musiques dépaysantes de Timothée Couteau. Accompagné de son accordéon, il vous fera voyager sur des airs populaires du monde.
**Rendez-vous** à partir de 14 h 30
**Lieu de départ** rue du quai à Marcq-en-Baroeul
**Durée** 1h
**Public** tout public
**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr
**Tarif** 5€
Installés à bord du bateau la Décidée, laissez-vous porter par les musiques dépaysantes de Timothée Couteau. Accompagné de son accordéon, il vous fera voyager sur des airs populaires du monde.
**Rendez-vous** à partir de 14 h 30
**Lieu de départ** rue du quai à Marcq-en-Baroeul
**Durée** 1h
**Public** tout public
**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr
**Tarif** 5€ .
rue du Quai Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemtropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aboard the boat La Décidée, let yourself be carried away by the exotic music of Timothée Couteau. Accompanied by his accordion, he’ll take you on a journey to popular tunes from around the world.
**Meeting point**: from 2.30 p.m
**Starting point**: rue du quai, Marcq-en-Baroeul
**Duration**: 1 hour
**Audience**: all
**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm, by reservation only via the online ticketing service enm.lillemetropole.fr
**Price**: 5?
L’événement Pause nature au fil de l’eau balades musicales Marcq-en-Barœul a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme