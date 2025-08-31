Pause Nature au fil de l’eau balades musicales Tourcoing

Pause Nature au fil de l’eau balades musicales Tourcoing dimanche 31 août 2025.

Pause Nature au fil de l’eau balades musicales

Tourcoing quai de Bordeaux Tourcoing Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 16:30:00

fin : 2025-08-31 17:30:00

Date(s) :

2025-08-31

A bord de la Décidée, un duo espiègle et festif vous attend pour une balade fluviale inédite ! Jonathan, un accordéoniste et chanteur et Antoine , violoniste vous accueillent à bord pour prendre part à leurs chamailleries musicales !

Infos Pratiques

**Horaires** Départs à 14h30, 15h30, 16h30

**Lieu** Embarcadère quai de Bordeaux Tourcoing

**Public** Tout public

**Bon à savoir** Nombre de places limité ( 18 passagers) Réservation et paiement sur la billetterie en ligne .

Tourcoing quai de Bordeaux Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemetropole.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pause Nature au fil de l’eau balades musicales Tourcoing a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme