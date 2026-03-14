Pause nature au fil de l’eau balades musicales Tourcoing
Pause nature au fil de l’eau balades musicales Tourcoing dimanche 12 juillet 2026.
Pause nature au fil de l’eau balades musicales
Quai de Bordeaux Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:30:00
fin : 2026-07-12 17:30:00
Date(s) :
2026-07-12
À bord du bateau la Décidée, montez aux côtés de Maximilien, violoncelliste, et laissez-le vous emmener dans une forêt féérique peuplée de violons. Plongez au coeur des musiques classiques modernisées grâce aux techniques actuelles !
**Rendez-vous** à partir de 14 h 30, quai de Bordeaux à Tourcoing
**Durée** 1 h
**Bon à savoir** plusieurs départs possibles 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30,
uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr
**Tarif** 5€
À bord du bateau la Décidée, montez aux côtés de Maximilien, violoncelliste, et laissez-le vous emmener dans une forêt féérique peuplée de violons. Plongez au coeur des musiques classiques modernisées grâce aux techniques actuelles !
**Rendez-vous** à partir de 14 h 30, quai de Bordeaux à Tourcoing
**Durée** 1 h
**Bon à savoir** plusieurs départs possibles 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30,
uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr
**Tarif** 5€ .
Quai de Bordeaux Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemetropole.fr
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English :
Join cellist Maximilien on board the boat La Décidée, and let him take you into a magical forest of violins. Plunge into the heart of classical music, modernized using today’s techniques!
**Meeting point**: from 2.30pm, Quai de Bordeaux, Tourcoing
**Duration**: 1 h
**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm,
reservation only on the online ticketing service enm.lillemetropole.fr
**Price**: 5?
L’événement Pause nature au fil de l’eau balades musicales Tourcoing a été mis à jour le 2026-03-14 par Hauts-de-France Tourisme