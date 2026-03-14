Pause nature au fil de l’eau balades musicales

Quai de Bordeaux Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-07-12 17:30:00

Date(s) :

2026-07-12

À bord du bateau la Décidée, montez aux côtés de Maximilien, violoncelliste, et laissez-le vous emmener dans une forêt féérique peuplée de violons. Plongez au coeur des musiques classiques modernisées grâce aux techniques actuelles !

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30, quai de Bordeaux à Tourcoing

**Durée** 1 h

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30,

uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€

À bord du bateau la Décidée, montez aux côtés de Maximilien, violoncelliste, et laissez-le vous emmener dans une forêt féérique peuplée de violons. Plongez au coeur des musiques classiques modernisées grâce aux techniques actuelles !

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30, quai de Bordeaux à Tourcoing

**Durée** 1 h

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30,

uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€ .

Quai de Bordeaux Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemetropole.fr

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English :

Join cellist Maximilien on board the boat La Décidée, and let him take you into a magical forest of violins. Plunge into the heart of classical music, modernized using today’s techniques!

**Meeting point**: from 2.30pm, Quai de Bordeaux, Tourcoing

**Duration**: 1 h

**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm,

reservation only on the online ticketing service enm.lillemetropole.fr

**Price**: 5?

L’événement Pause nature au fil de l’eau balades musicales Tourcoing a été mis à jour le 2026-03-14 par Hauts-de-France Tourisme