Pause nature au fil de l’eau balades musicales

Quai de Bordeaux Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:30:00

fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Embarquez joyeusement à bord du bateau, avec la Cahute Production. Clémentine et Etienne unissent leurs voix et leurs instruments et vous emmènent au cœur d’un répertoire à la fois festif et intimiste entre musette, swing et chanson française.

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** quai de Bordeaux à Tourcoing

**Durée** 1h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€

Embarquez joyeusement à bord du bateau, avec la Cahute Production. Clémentine et Etienne unissent leurs voix et leurs instruments et vous emmènent au cœur d’un répertoire à la fois festif et intimiste entre musette, swing et chanson française.

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** quai de Bordeaux à Tourcoing

**Durée** 1h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€ .

Quai de Bordeaux Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemtropole.fr

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English :

Come aboard the boat with La Cahute Production. Clémentine and Etienne unite their voices and instruments to take you on a festive yet intimate journey through musette, swing and French chanson.

**Meeting point**: from 2:30 pm

**Departure point**: Quai de Bordeaux, Tourcoing

**Duration**: 1 hour

**Audience**: all

**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm, by reservation only at enm.lillemetropole.fr

**Price**: 5?

L’événement Pause nature au fil de l’eau balades musicales Tourcoing a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme