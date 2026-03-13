Pause nature au fil de l’eau balades musicales Tourcoing
Pause nature au fil de l’eau balades musicales Tourcoing dimanche 26 juillet 2026.
Pause nature au fil de l’eau balades musicales
Quai de Bordeaux Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:30:00
fin : 2026-07-26 17:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Embarquez joyeusement à bord du bateau, avec la Cahute Production. Clémentine et Etienne unissent leurs voix et leurs instruments et vous emmènent au cœur d’un répertoire à la fois festif et intimiste entre musette, swing et chanson française.
**Rendez-vous** à partir de 14 h 30
**Lieu de départ** quai de Bordeaux à Tourcoing
**Durée** 1h
**Public** tout public
**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr
**Tarif** 5€
Embarquez joyeusement à bord du bateau, avec la Cahute Production. Clémentine et Etienne unissent leurs voix et leurs instruments et vous emmènent au cœur d’un répertoire à la fois festif et intimiste entre musette, swing et chanson française.
**Rendez-vous** à partir de 14 h 30
**Lieu de départ** quai de Bordeaux à Tourcoing
**Durée** 1h
**Public** tout public
**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr
**Tarif** 5€ .
Quai de Bordeaux Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemtropole.fr
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English :
Come aboard the boat with La Cahute Production. Clémentine and Etienne unite their voices and instruments to take you on a festive yet intimate journey through musette, swing and French chanson.
**Meeting point**: from 2:30 pm
**Departure point**: Quai de Bordeaux, Tourcoing
**Duration**: 1 hour
**Audience**: all
**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm, by reservation only at enm.lillemetropole.fr
**Price**: 5?
L’événement Pause nature au fil de l’eau balades musicales Tourcoing a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme