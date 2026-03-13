Pause nature au fil de l’eau balades musicales Wasquehal

Pause nature au fil de l’eau balades musicales

Impasse du Triest Wasquehal Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Embarquez à bord de la Décidée avec Brigitte et son accordéon et son fidèle assistant chanteur. Tous deux vous invitent à (re) découvrir une farandole de chansons entraînantes et populaires sur le thème de l’art culinaire.

De Moi j’essuie des verres au fond du café d’Edith Piaf à Couleur café de Gainsbourg, il y en aura pour tous les goûts.

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** embarcadère à côté de la Ferme Dehaudt impasse du Triest à Wasquehal

**Durée** 1 h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€

Embarquez à bord de la Décidée avec Brigitte et son accordéon et son fidèle assistant chanteur. Tous deux vous invitent à (re) découvrir une farandole de chansons entraînantes et populaires sur le thème de l’art culinaire.

De Moi j’essuie des verres au fond du café d’Edith Piaf à Couleur café de Gainsbourg, il y en aura pour tous les goûts.

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** embarcadère à côté de la Ferme Dehaudt impasse du Triest à Wasquehal

**Durée** 1 h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€ .

Impasse du Triest Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23

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English :

Come aboard La Décidée with Brigitte and her accordion, and her faithful assistant singer. The two of them invite you to (re)discover a farandole of lively, popular songs on the theme of the culinary arts.

From Edith Piaf’s Moi j’essuie des verres au fond du café to Gainsbourg’s Couleur café , there’s something for everyone.

**Meeting point**: from 2:30 p.m

**Departure point**: landing stage next to Ferme Dehaudt ? impasse du Triest, Wasquehal

**Duration**: 1 h

**Public**: all

**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm, by reservation only via the online ticketing service enm.lillemetropole.fr

**Price**: 5?

L’événement Pause nature au fil de l’eau balades musicales Wasquehal a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme