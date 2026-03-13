Pause nature au fil de l’eau balades musicales Wasquehal
Pause nature au fil de l’eau balades musicales Wasquehal dimanche 12 avril 2026.
Pause nature au fil de l’eau balades musicales
Impasse du Triest Wasquehal Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 17:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Embarquez à bord de la Décidée avec Brigitte et son accordéon et son fidèle assistant chanteur. Tous deux vous invitent à (re) découvrir une farandole de chansons entraînantes et populaires sur le thème de l’art culinaire.
De Moi j’essuie des verres au fond du café d’Edith Piaf à Couleur café de Gainsbourg, il y en aura pour tous les goûts.
**Rendez-vous** à partir de 14 h 30
**Lieu de départ** embarcadère à côté de la Ferme Dehaudt impasse du Triest à Wasquehal
**Durée** 1 h
**Public** tout public
**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr
**Tarif** 5€
Embarquez à bord de la Décidée avec Brigitte et son accordéon et son fidèle assistant chanteur. Tous deux vous invitent à (re) découvrir une farandole de chansons entraînantes et populaires sur le thème de l’art culinaire.
De Moi j’essuie des verres au fond du café d’Edith Piaf à Couleur café de Gainsbourg, il y en aura pour tous les goûts.
**Rendez-vous** à partir de 14 h 30
**Lieu de départ** embarcadère à côté de la Ferme Dehaudt impasse du Triest à Wasquehal
**Durée** 1 h
**Public** tout public
**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr
**Tarif** 5€ .
Impasse du Triest Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come aboard La Décidée with Brigitte and her accordion, and her faithful assistant singer. The two of them invite you to (re)discover a farandole of lively, popular songs on the theme of the culinary arts.
From Edith Piaf’s Moi j’essuie des verres au fond du café to Gainsbourg’s Couleur café , there’s something for everyone.
**Meeting point**: from 2:30 p.m
**Departure point**: landing stage next to Ferme Dehaudt ? impasse du Triest, Wasquehal
**Duration**: 1 h
**Public**: all
**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm, by reservation only via the online ticketing service enm.lillemetropole.fr
**Price**: 5?
L’événement Pause nature au fil de l’eau balades musicales Wasquehal a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme