Pause nature au fil de l’eau contes musicaux Tourcoing

Pause nature au fil de l’eau contes musicaux

Quai de Bordeaux Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:30:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Partez pour une balade à bord de la Décidée, où les mots et les notes se rencontrent, s’entremêlent et délivrent des histoires festives et enivrantes.

La musicienne et la conteuse de la Compagnie la Boussole vous emmènent sur l’eau vers des destinations dépaysantes.

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** quai de Bordeaux à Tourcoing

**Durée** 1h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€

Partez pour une balade à bord de la Décidée, où les mots et les notes se rencontrent, s’entremêlent et délivrent des histoires festives et enivrantes.

La musicienne et la conteuse de la Compagnie la Boussole vous emmènent sur l’eau vers des destinations dépaysantes.

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** quai de Bordeaux à Tourcoing

**Durée** 1h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€ .

Quai de Bordeaux Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemtropole.fr

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English :

Take a trip aboard the Décidée, where words and notes meet, intermingle and deliver festive, intoxicating stories.

The musician and storyteller from Compagnie la Boussole will take you on a voyage to far-flung destinations.

**Meeting point**: from 2:30 p.m

**Departure point**: Quai de Bordeaux, Tourcoing

**Duration**: 1 hour

**Public**: all ages

**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm, by reservation only at enm.lillemetropole.fr

**Price**: 5?

L’événement Pause nature au fil de l’eau contes musicaux Tourcoing a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme