Pause nature au fil de l’eau Impro sur l’eau Wasquehal

Pause nature au fil de l’eau Impro sur l’eau

Impasse du Triest Wasquehal Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Partez à l’aventure avec le Collectif de la girafe qui vous propose un spectacle inédit haut en couleur ! Mais toute l’équipe est malade !

Vous, passagers à bord de la Décidée, pourrez aider Willy, le régisseur et René, le technicien, à assurer le spectacle…

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** embarcadère à côté de la Ferme Dehaudt impasse du Triest à Wasquehal

**Durée** 1 h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€

Partez à l’aventure avec le Collectif de la girafe qui vous propose un spectacle inédit haut en couleur ! Mais toute l’équipe est malade !

Vous, passagers à bord de la Décidée, pourrez aider Willy, le régisseur et René, le technicien, à assurer le spectacle…

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** embarcadère à côté de la Ferme Dehaudt impasse du Triest à Wasquehal

**Durée** 1 h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€ .

Impasse du Triest Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemtropole.fr

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English :

Set off on an adventure with the Collectif de la Girafe as they present a colourful new show! But the whole team is ill!

As passengers aboard the Décidée, you can help Willy, the stage manager, and René, the technician, to ensure the show runs smoothly?

**Meeting point**: from 2:30 p.m

**Departure point**: landing stage next to Ferme Dehaudt ? impasse du Triest, Wasquehal

**Duration**: 1 h

**Public**: all

**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm, by reservation only via the online ticketing service enm.lillemetropole.fr

**Price**: 5?

L’événement Pause nature au fil de l’eau Impro sur l’eau Wasquehal a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme