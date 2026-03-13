Pause nature au fil de l’eau lectures Tourcoing

Pause nature au fil de l’eau lectures

Quai de Bordeaux Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:30:00

fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Montez à bord du bateau la Décidée et laissez-vous porter sur le flot des histoires racontées par l’association Du vent dans les mots .

Une lectrice vous fait découvrir mille et un paysages colorés et variés où l’eau prend une place primordiale. Dépaysement garanti !

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** quai de Bordeaux à Tourcoing

**Durée** 1h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€

Montez à bord du bateau la Décidée et laissez-vous porter sur le flot des histoires racontées par l’association Du vent dans les mots .

Une lectrice vous fait découvrir mille et un paysages colorés et variés où l’eau prend une place primordiale. Dépaysement garanti !

**Rendez-vous** à partir de 14 h 30

**Lieu de départ** quai de Bordeaux à Tourcoing

**Durée** 1h

**Public** tout public

**Bon à savoir** plusieurs départs possibles : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, uniquement sur réservation sur la billetterie en ligne enm.lillemetropole.fr

**Tarif** 5€ .

Quai de Bordeaux Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemtropole.fr

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English :

Come aboard the boat La Décidée and let yourself be carried away by the stories told by the association Du vent dans les mots .

A reader will take you through a thousand and one colorful and varied landscapes where water plays a key role. A change of scenery guaranteed!

**Meeting point**: from 2:30 p.m

**Departure point**: Quai de Bordeaux, Tourcoing

**Duration**: 1 hour

**Public**: all ages

**Good to know**: several departures possible: 2:30 pm, 3:30 pm and 4:30 pm, by reservation only at enm.lillemetropole.fr

**Price**: 5?

L’événement Pause nature au fil de l’eau lectures Tourcoing a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme