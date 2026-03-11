PAUSE PARENTS ET ATELIERS ENFANTS Rue de l’Égalité Pouzols

PAUSE PARENTS ET ATELIERS ENFANTS

Rue de l’Égalité Parc ou salle des fêtes Pouzols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

PAUSE PARENTS ET ATELIERS ENFANTS

Pour les parents, un temps d’échange autour d’un café: Comment prendre des décisions en tant que parents ? Pour soi, les enfants, en couple, séparé.e… Avec Patricia Castillo, conseillère conjugale et familiale.

Pour les enfants: Venez bouger avec plusieurs activités sportives adaptées à chaque âge ! Co-animé par les jeunes du lycée agricole de Gignac (filière SAPAT) .

Rue de l’Égalité Parc ou salle des fêtes Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 4 68 46 13 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PARENTS’ BREAK AND CHILDREN’S WORKSHOPS

L’événement PAUSE PARENTS ET ATELIERS ENFANTS Pouzols a été mis à jour le 2026-03-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT