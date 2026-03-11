PAUSE PARENTS ET ATELIERS ENFANTS Rue de l’Égalité Pouzols
Rue de l’Égalité Parc ou salle des fêtes Pouzols Hérault
Pour les parents, un temps d’échange autour d’un café: Comment prendre des décisions en tant que parents ? Pour soi, les enfants, en couple, séparé.e… Avec Patricia Castillo, conseillère conjugale et familiale.
Pour les enfants: Venez bouger avec plusieurs activités sportives adaptées à chaque âge ! Co-animé par les jeunes du lycée agricole de Gignac (filière SAPAT) .
Rue de l’Égalité Parc ou salle des fêtes Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 4 68 46 13 74
English :
PARENTS’ BREAK AND CHILDREN’S WORKSHOPS
