PAUSE PARENTS

Pouzols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Vous êtes parents et vous avez besoin d’une pause, de prendre un moment pour vous?

PAUSE PARENTS avec Manon Martin, professionnelle de l’écoute (atelier de 10h30 à 11h45)

Roul’Contact vous propose un temps d’échange pour souffler.

Les enfants seront pris en charge en parallèle avec un espace motricité pour tous les âges. .

Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 6 07 45 88 99

English :

Are you a parent who needs a break, a moment to yourself?

L’événement PAUSE PARENTS Pouzols a été mis à jour le 2026-01-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT