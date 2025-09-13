Pause Patrimoine archéocave Ciap Lapurdum Bayonne
Pause Patrimoine archéocave Ciap Lapurdum Bayonne jeudi 15 janvier 2026.
Pause Patrimoine archéocave
Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Et si vous vous mettiez dans la peau d’un archéologue pour regarder les caves bayonnaises ?
Quelles sont les méthodes ? Comment lire un sol, un mur? Immergez-vous pendant 45 minutes dans l’archéologie du bâti. .
Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34
English : Pause Patrimoine archéocave
German : Pause Patrimoine archéocave
Italiano :
Espanol : Pause Patrimoine archéocave
L’événement Pause Patrimoine archéocave Bayonne a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Bayonne