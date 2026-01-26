Pause Patrimoine la clé des voûtes Boutique du Patrimoine Bayonne

Pause Patrimoine la clé des voûtes

Pour commencer l’année, rien de tel que ces 45 minutes au chaud avec de belles maquettes en bois entre les mains. En berceau, brisées ou sur croisée d’ogives ?

Cette pause arch’ipatrimoine vous donne la clé des voûtes. Une manière originale de s’approprier quelques grands principes d’architecture. .

Boutique du Patrimoine 14 Rue Gosse Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34

