Pause Patrimoine la clé des voûtes Boutique du Patrimoine Bayonne
Pause Patrimoine la clé des voûtes Boutique du Patrimoine Bayonne jeudi 5 février 2026.
Pause Patrimoine la clé des voûtes
Boutique du Patrimoine 14 Rue Gosse Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Pour commencer l’année, rien de tel que ces 45 minutes au chaud avec de belles maquettes en bois entre les mains. En berceau, brisées ou sur croisée d’ogives ?
Cette pause arch’ipatrimoine vous donne la clé des voûtes. Une manière originale de s’approprier quelques grands principes d’architecture. .
Boutique du Patrimoine 14 Rue Gosse Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pause Patrimoine la clé des voûtes
L’événement Pause Patrimoine la clé des voûtes Bayonne a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Bayonne