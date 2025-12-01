Pause patrimoine Le quartier Marinela un patrimoine du XXe siècle Rue François Turnaco Ciboure
Pause patrimoine Le quartier Marinela un patrimoine du XXe siècle Rue François Turnaco Ciboure mardi 16 décembre 2025.
Rue François Turnaco Centre commerciale de Marinela Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Partez à la découverte du quartier Marinela, témoin d’une page méconnue de l’histoire locale.
Entre architecture contemporaine et mémoire ouvrière, cette visite vous plongera dans l’univers des habitats collectifs conçus pour les pêcheurs et les ouvriers des conserveries de Ciboure. .
+33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com
